Инструктор тира на Аптекарском проспекте стал жертвой редчайшего случая

Специалисты разбираются в том, как получил ранение в живот 36-летний инструктор тира на Аптекарском проспекте. Не в последнюю очередь, как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, им в этом помогают записи с камер, установленные в учреждении.
На записи, которая оказалась в распоряжении издания 47news, эксперты смогли увидеть, что инструктор идет к рубежу на глазах у ученицы, передергивает затвор, досылая патрон в патронник. В этот момент, по предварительной информации, патрон, судя по всему, сдетонировал от удара, после чего и произошел выстрел. Мужчина упал, получив ранение.
47news
По мнению специалистов, такое может случиться один раз за сто тысяч выстрелов.
Стрелял инструктор из карабина «Сайга-9». Оружие приобщено к вещественным доказательствам.
Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина проживает в квартире в Кировском районе Петербурга, у него двое сыновей.
В самом тире комментировать инцидент «Фонтанке» отказались.