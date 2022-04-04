Инструктор тира на Аптекарском проспекте стал жертвой редчайшего случая

Специалисты разбираются в том, как получил ранение в живот 36-летний инструктор тира на Аптекарском проспекте. Не в последнюю очередь, как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, им в этом помогают записи с камер, установленные в учреждении.



На записи, которая оказалась в распоряжении издания 47news, эксперты смогли увидеть, что инструктор идет к рубежу на глазах у ученицы, передергивает затвор, досылая патрон в патронник. В этот момент, по предварительной информации, патрон, судя по всему, сдетонировал от удара, после чего и произошел выстрел. Мужчина упал, получив ранение.