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    Инструктор тира на Аптекарском проспекте стал жертвой редчайшего случая

    Полицейское следствие может квалифицировать инцидент в тире «ДОСААФа» в Петроградском районе как нарушение техники безопасности.

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    Специалисты разбираются в том, как получил ранение в живот 36-летний инструктор тира на Аптекарском проспекте. Не в последнюю очередь, как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, им в этом помогают записи с камер, установленные в учреждении.

    На записи, которая оказалась в распоряжении издания 47news, эксперты смогли увидеть, что инструктор идет к рубежу на глазах у ученицы, передергивает затвор, досылая патрон в патронник. В этот момент, по предварительной информации, патрон, судя по всему, сдетонировал от удара, после чего и произошел выстрел. Мужчина упал, получив ранение.

    47news

    По мнению специалистов, такое может случиться один раз за сто тысяч выстрелов.

    Стрелял инструктор из карабина «Сайга-9». Оружие приобщено к вещественным доказательствам.

    Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина проживает в квартире в Кировском районе Петербурга, у него двое сыновей.

    В самом тире комментировать инцидент «Фонтанке» отказались.

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    Комментарии (5)

    PROM
    дай бог парню выбраться с минимальными последствиями
    Black_Pathfinder
    Хороший токарь должен знать технику безопасности как свои три пальца (с)
    07A
    Знатоки, подскажите. Это у него затвор до конца не закрылся, патрон перекосило и капсюль пробило? Т.е. в живот гильза влетела?
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