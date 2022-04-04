Из тира в Петроградском районе увезли инструктора с огнестрельным ранением в живот

Помощь медиков потребовалась сотруднику тира в Петроградском районе. В больницу его увезли в тяжелом состоянии.



Скорую на Аптекарский проспект, 14, вызвали накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. Из тира школы ДОСААФ в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением в живот увезли 36-летнего инструктора. Его состояние оценивалось как тяжелое.



Прибывшим на место сотрудникам полиции в учреждении, по предварительной информации, сообщили, что ранение мужчина получил по неосторожности при выстреле из карабина «Сайга-9».

