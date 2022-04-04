Беременную петербурженку с гендер-пати отпустили из полиции без протокола

В Петербурге полиция не стала привлекать к административной ответственности беременную местную жительницу, которую увезли в отдел от Исаакиевского собора после взрыва хлопушки в честь пола будущего ребенка. Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, из отдела девушку отпустили без протокола.



Напомним, что петербурженку под руки увели из сквера у Исаакиевской площади, рядом с которой проходила несанкционированная пацифистская акция.

Силовики заинтересовались будущими родителями из-за розового дыма и звука хлопушки. Оказалось, что петербуржцы просто открыли в Исаакиевском сквере заказанную в специализированном агентстве коробку с воздушными шарами и цветным дымом. Как предполагается, их цвет символизирует пол ребёнка. Если дым и шарики будут голубыми — родится мальчик, если розовыми — девочка. Девушку в итоге увезли в отдел. Мужчину забирать в автозак не стали.