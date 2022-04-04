    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    749мм

    73%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Суд отправил в воспитательную колонию подростка-иностранца, смертельно ранившего 29-летнего петербуржца

    2
    Печать

    Московский районный суд Петербурга приговорил к лишению свободы сроком на 4,5 года подростка из Азербайджана, признанного виновным в убийстве.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 4 апреля, молодой человек будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

    «Фонтанка» писала, что в конце июля 2021 года у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89, между 29-летним петербуржцем и 16-летним гражданином Азербайджана произошел конфликт. Юноша взял нож и попал оппоненту в область сердца, мужчина потерял сознание и скончался в машине скорой помощи. Подозреваемый не стал скрываться и дождался приезда полицейских на место происшествия.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    BobCat2
    А давно у нас за убийство стали давать 4,5 года даже не строгого режима? Всегда удивляло, что есть снисхождение к тем, кому нет 18. Как будто родственникам убитого должно быть менее горько от того, что их сына/мужа/отца убил несовершеннолетний...
    pgrad
    А с государства Азербайджан можно взыскать хоть какие-то средства на "воспитание" ихних "невоспитанных" - или за счет наших налогов он тут воспитываться будет?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний