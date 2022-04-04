Суд отправил в воспитательную колонию подростка-иностранца, смертельно ранившего 29-летнего петербуржца

Московский районный суд Петербурга приговорил к лишению свободы сроком на 4,5 года подростка из Азербайджана, признанного виновным в убийстве.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 4 апреля, молодой человек будет отбывать наказание в воспитательной колонии.
«Фонтанка» писала, что в конце июля 2021 года у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89, между 29-летним петербуржцем и 16-летним гражданином Азербайджана произошел конфликт. Юноша взял нож и попал оппоненту в область сердца, мужчина потерял сознание и скончался в машине скорой помощи. Подозреваемый не стал скрываться и дождался приезда полицейских на место происшествия.