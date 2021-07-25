В ночь на субботу у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89 между 29-летним петербуржцем и 16-летним гражданином республики Азербайджан произошёл конфликт. Юноша схватился за нож и с первого раза попал оппоненту в область сердца. Молодой мужчина умер в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Подозреваемый не стал скрываться и дождался полицию на месте происшествия.
Драка попала на видео.
В Петербурге арестован подросток, зарезавший мужчину у «ночника» на Пулковском шоссе
Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 16-летнего подростка из Азербайджана, обвиняемого в убийстве. Об этом 25 июля сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Подросток признал вину, просил домашний арест.
В ночь на субботу у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89 между 29-летним петербуржцем и 16-летним гражданином республики Азербайджан произошёл конфликт. Юноша схватился за нож и с первого раза попал оппоненту в область сердца. Молодой мужчина умер в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Подозреваемый не стал скрываться и дождался полицию на месте происшествия.