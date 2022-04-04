Водитель автобуса, упавшего с эстакады на М-9, задержан несмотря на травмы

После ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-9 «Балтия» в Московской области 4 апреля госпитализированы десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В настоящее время десять человек доставлены в Волоколамскую центральную районную больницу, двое в тяжелом состоянии, троим медицинская помощь оказывается на месте. Два человека, к сожалению, погибли», — сказал собеседник агентства.
На момент аварии в автобусе находились 15 человек вместе с водителем. Пятеро вышли на остановке незадолго до этого.
Водитель автобуса задержан. Он тоже пострадал и находится в стрессовом состоянии. Ему проведут медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, рассказывает источник агентства.
Как уже писала «Фонтанка», ДТП произошло около 10 часов на 104-м километре трассы М-9, у поворота на деревню Матренино. Автобус № 467 Москва — Волоколамск пробил отбойник и рухнул с эстакады.