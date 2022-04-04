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    Водитель автобуса, упавшего с эстакады на М-9, задержан несмотря на травмы

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    После ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-9 «Балтия» в Московской области 4 апреля госпитализированы десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    «В настоящее время десять человек доставлены в Волоколамскую центральную районную больницу, двое в тяжелом состоянии, троим медицинская помощь оказывается на месте. Два человека, к сожалению, погибли», — сказал собеседник агентства.

    На момент аварии в автобусе находились 15 человек вместе с водителем. Пятеро вышли на остановке незадолго до этого.

    Водитель автобуса задержан. Он тоже пострадал и находится в стрессовом состоянии. Ему проведут медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, рассказывает источник агентства.

    Как уже писала «Фонтанка», ДТП произошло около 10 часов на 104-м километре трассы М-9, у поворота на деревню Матренино. Автобус № 467 Москва — Волоколамск пробил отбойник и рухнул с эстакады.

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