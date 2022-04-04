Водитель автобуса, упавшего с эстакады на М-9, задержан несмотря на травмы

После ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-9 «Балтия» в Московской области 4 апреля госпитализированы десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



«В настоящее время десять человек доставлены в Волоколамскую центральную районную больницу, двое в тяжелом состоянии, троим медицинская помощь оказывается на месте. Два человека, к сожалению, погибли», — сказал собеседник агентства.



На момент аварии в автобусе находились 15 человек вместе с водителем. Пятеро вышли на остановке незадолго до этого.

