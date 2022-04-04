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    На М-9 в Подмосковье рейсовый автобус упал с путепровода, сообщается о жертвах

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    На федеральной автодороге М-9 «Балтия» в Подмосковье, в районе поворота на Матренино, утром 4 апреля произошло серьёзное ДТП.

    Рейсовый автобус на эстакаде съехал с проезжей части, пробил отбойник и рухнул на дорогу, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, погибли два человека, есть раненые.

    «На 104-м км трассы М-9 при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу. По предварительным данным, два человека погибли и 18 пострадали», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.

    В соцсетях пишут, что перед ДТП автобус якобы вилял на дороге. На фото видно, что он лежит на боку.

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    Комментарии (4)

    260683881
    Эстакада размером с автобус,надо же так упасть прям в неё,ужас.
    265843015
    Может сон, может сердце, может гололед, может зверя увидел на дороге...бог его знает)
    267288717
    Если дело было ночью, то скорее всего водила заснул за рулём.
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