На М-9 в Подмосковье рейсовый автобус упал с путепровода, сообщается о жертвах

На федеральной автодороге М-9 «Балтия» в Подмосковье, в районе поворота на Матренино, утром 4 апреля произошло серьёзное ДТП.
Рейсовый автобус на эстакаде съехал с проезжей части, пробил отбойник и рухнул на дорогу, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МЧС. По предварительным данным, погибли два человека, есть раненые.
«На 104-м км трассы М-9 при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу. По предварительным данным, два человека погибли и 18 пострадали», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.
В соцсетях пишут, что перед ДТП автобус якобы вилял на дороге. На фото видно, что он лежит на боку.