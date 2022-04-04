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    Минобороны отчитывается о ночных ударах

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    За минувшую ночь оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 14 военных объектов Украины, заявляет 4 апреля Минобороны России.

    В районе города Лисичанска авиаударом разбиты пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами и военной техникой.

    «В результате нанесенного 3 апреля удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение трех вертолетов украинских вооруженных сил.

    Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», — отмечается в сообщении.

    Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 392 беспилотных летательных аппарата противника, а также 125 самолётов и 91 вертолёт, отчитывается министерство.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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