Минобороны отчитывается о ночных ударах

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», — отмечается в сообщении.

«В результате нанесенного 3 апреля удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение трех вертолетов украинских вооруженных сил.

В районе города Лисичанска авиаударом разбиты пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами и военной техникой.

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 392 беспилотных летательных аппарата противника, а также 125 самолётов и 91 вертолёт, отчитывается министерство.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

