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    В Петербурге арестованы 30 участников первой в апреле акции за мир

    В четырёх судах Петербурга слушают материалы задержанных на пацифистской акции, которая прошла в центре города 2 апреля. В каждом втором случае нарушителей отправляют в спецприёмник.

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    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, ближе к ночи 3 апреля в Василеостровский, Петроградский, Октябрьский и Ленинский районные суды поступили 67 материалов, составленных по следам субботнего митинга.

    Квалификация разнится. Активистам вменили «митинговую» статью 20.2 КоАП — Ленинский суд назначил по ней 15 штрафов. Есть те, кто учинил помехи транспорту или пешеходам в соответствии с частью 6.1 этой же статьи 20.2 — большинству назначен арест.

    Не обошлось без статьи о массовом скоплении граждан (20.2.2 КоАП) — нарушителей преимущественно штрафуют.

    Всего, по данным пресс-службы, назначено 30 арестов, 17 штрафов, восемь человек ждут обязательные работы. Два протокола вернули полиции, рассмотрение ещё трёх отложено.

    Акции за мир проходят в Петербурге с начала спецоперации на Украине — с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек.

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