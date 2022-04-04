В Петербурге арестованы 30 участников первой в апреле акции за мир

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, ближе к ночи 3 апреля в Василеостровский, Петроградский, Октябрьский и Ленинский районные суды поступили 67 материалов, составленных по следам субботнего митинга.

Квалификация разнится. Активистам вменили «митинговую» статью 20.2 КоАП — Ленинский суд назначил по ней 15 штрафов. Есть те, кто учинил помехи транспорту или пешеходам в соответствии с частью 6.1 этой же статьи 20.2 — большинству назначен арест.

Не обошлось без статьи о массовом скоплении граждан (20.2.2 КоАП) — нарушителей преимущественно штрафуют.

