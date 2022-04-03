После мирного сидения у петербургского ЗакСа в автозаки пересадили 44 человека

Накануне к Законодательному собранию города выразить своё отношение к спецоперации на Украине вышли шестьдесят человек — столько, по данным агентства, насчитали сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие согласовано не было, спустя полчаса и после просьб разойтись начались задержания.

В автозаках оказались две трети от числа участников. Как писала «Фонтанка», в числе первых задержали журналиста издания «ЗАКС.Ру» Андрея Окуня, позже в спецтранспорт увели девушку в жилетке «Пресса». На Синем мосту силовики взяли под руки двух художниц, рисовавших Исаакиевский собор пастелью.