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    После мирного сидения у петербургского ЗакСа в автозаки пересадили 44 человека

    Пацифистская акция, заявленная как сидячая забастовка, закончилась сидением в полиции для 44 человек. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 апреля.

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    Накануне к Законодательному собранию города выразить своё отношение к спецоперации на Украине вышли шестьдесят человек — столько, по данным агентства, насчитали сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие согласовано не было, спустя полчаса и после просьб разойтись начались задержания.

    В автозаках оказались две трети от числа участников. Как писала «Фонтанка», в числе первых задержали журналиста издания «ЗАКС.Ру» Андрея Окуня, позже в спецтранспорт увели девушку в жилетке «Пресса». На Синем мосту силовики взяли под руки двух художниц, рисовавших Исаакиевский собор пастелью.

    Акции за мир проходят в Петербурге с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек.

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