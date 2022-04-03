Дмитрий Медведев рассказал подписчикам, что именно нужно считать патриотизмом

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором объяснил подписчикам, что именно нужно вкладывать в понятие «патриотизм».



«О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — написал Медведев в мессенджере поздно вечером 3 апреля.



«И ещё. У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — добавил в своём сообщении экс-президент РФ.

