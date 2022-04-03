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    Дмитрий Медведев рассказал подписчикам, что именно нужно считать патриотизмом

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    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором объяснил подписчикам, что именно нужно вкладывать в понятие «патриотизм».

    «О чрезвычайно непростой теме. Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — написал Медведев в мессенджере поздно вечером 3 апреля.

    «И ещё. У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — добавил в своём сообщении экс-президент РФ.

    Напомним, ранее Медведев заявил, что в России теперь нет ограничений для возвращения смертной казни.

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    Комментарии (8)

    kоt-obormot
    Доимк с уточками, и итальянские виноградники - вот что зерно поцтреотизьма!
    allyouneedislove
    В силу Европейской конвенции о гражданстве СДСЕ № 166, государства-подписанты обязаны не допускать добровольный отказ от их гражданства, если он вызывает утрату гражданства, кроме тех случаев, когда соответствующее лицо имеет или приобретает другое гражданство. Вторая, Европейская, конвенция устанавливает, что каждое государство-участник разрешает отказ от его гражданства при условии, что соответствующие лица не становятся в результате этого лицами без гражданства.

    В международном праве в практической плоскости в понимании гражданства имеется дихотомия относительно прав и свобод человека к гражданству. В связи с внедрением конвенций по борьбе с безгражданством людям стали запрещать добровольно отказываться от гражданства, а только заменять одно гражданство другим.

    Если захочется выйти из гражданства в никуда - нельзя, опять-таки из-за ратификации Россией этой Европейской конвенции в никуда. Вы если из ЕС свалили, то будьте добры, разратифицитуйтесь.

    А то апатридом нельзя стать...
    Михаил Петров-Водкин
    Чисто Роднину повторил, которая в своих рассуждениях о патритизме назвала упрёк в своём отдыхе на Гавайях (США) с дочей-американкой завистью, а своё постоянное антиамериканское голосование - патриотическими действиями.
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