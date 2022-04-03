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    «Уникальные». Песков дал характеристику отношениям Путина и Лукашенко

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    У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сложились уникальные отношения. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «У них действительно отношения уникальные. Они понимают суть происходящего в наших странах и вокруг нас как никто другой», — отметил Песков.

    «Я уверен, что за то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. И друг друга они понимают», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что «это то отношение, которое на самом деле является залогом хорошего будущего нашего двустороннего».

    Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной спецоперации на Украине. «Это безумие — то, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать», — констатировал президент Белоруссии.

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    Комментарии (23)

    Свободу Лёхе!
    Неужели эта.. доля миллисекунды, после крушения, для него так важна?! )
    274568973
    несомненно! может быть они еще вместе в одном бункере сидят?
    W Bons
    бонни и клайд
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