«Уникальные». Песков дал характеристику отношениям Путина и Лукашенко

У президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сложились уникальные отношения. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



«У них действительно отношения уникальные. Они понимают суть происходящего в наших странах и вокруг нас как никто другой», — отметил Песков.



«Я уверен, что за то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. И друг друга они понимают», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что «это то отношение, которое на самом деле является залогом хорошего будущего нашего двустороннего».

