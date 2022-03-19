Лукашенко: Путин попросил меня подвести электроэнергию, чтобы запитать Чернобыльскую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS детально высказался о ситуации вокруг Украины и дал свои оценки действиям разных сторон конфликта.
В частности, как передаёт 19 марта BELTA, Лукашенко проинформировал об обеспечении электроснабжения Чернобыльской АЭС.
Агентство цитирует рассказ белорусского лидера: «Там сложилась ситуация, когда с территории Украины прекратилась подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Там ядерные отходы хранятся — хранилище большое. И для содержания закрытой Чернобыльской станции и сохранения этих отходов нужно охлаждение воды, электричество для обслуживания. И оно прекратилось. Поставки из Украины прекратились. Путин мне позвонил (это уже было ночью) и проинформировал о том, что это большая опасность для Европы, как он сказал. Он говорит: "Надо помочь, потому что, не дай бог, произойдет авария в этом хранилище огромном, то Европе мало не покажется"».
Путин, по словам Лукашенко, попросил его подвести электроэнергию, чтобы запитать объект.
«Вот мы из Беларуси подвели и подали туда электроэнергию. Мы просто как сторона заинтересованная (Чернобыльская станция рядом), чтобы не произошло очередной техногенной катастрофы, подвели туда электроэнергию», — пояснил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что белорусские войска не участвуют в военной операции на Украине.
«Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Я недавно об этом говорил. Мы ничего не сможем добавить в этой операции России. У них хватает живой силы, у них хватает техники (она такая, как у нас, и даже более современная). Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить. Это безумие — то, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать», — заявил Лукашенко.
Он уверен, что прекращение огня возможно, как только будет парафирован договор на основе российско-украинских переговоров. Предлагаемый российской стороной вариант урегулирования Лукашенко назвал абсолютно приемлемым.
«Для того чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству, сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится. Если американцы позвонят по телефону (по тому телефону, который на столе у Зеленского) и скажут: "К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией", — война к вечеру прекратится», — уверяет президент Белоруссии.