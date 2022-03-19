Лукашенко: Путин попросил меня подвести электроэнергию, чтобы запитать Чернобыльскую АЭС

Агентство цитирует рассказ белорусского лидера: «Там сложилась ситуация, когда с территории Украины прекратилась подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Там ядерные отходы хранятся — хранилище большое. И для содержания закрытой Чернобыльской станции и сохранения этих отходов нужно охлаждение воды, электричество для обслуживания. И оно прекратилось. Поставки из Украины прекратились. Путин мне позвонил (это уже было ночью) и проинформировал о том, что это большая опасность для Европы, как он сказал. Он говорит: "Надо помочь, потому что, не дай бог, произойдет авария в этом хранилище огромном, то Европе мало не покажется"».

Путин, по словам Лукашенко, попросил его подвести электроэнергию, чтобы запитать объект.



«Вот мы из Беларуси подвели и подали туда электроэнергию. Мы просто как сторона заинтересованная (Чернобыльская станция рядом), чтобы не произошло очередной техногенной катастрофы, подвели туда электроэнергию», — пояснил Лукашенко.



Он также подчеркнул, что белорусские войска не участвуют в военной операции на Украине.



«Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Я недавно об этом говорил. Мы ничего не сможем добавить в этой операции России. У них хватает живой силы, у них хватает техники (она такая, как у нас, и даже более современная). Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить. Это безумие — то, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать», — заявил Лукашенко.

