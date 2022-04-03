Морозная ночь и гололедица в понедельник. Петербургская погода не верит в апрель

По прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, в ночь на 4 апреля в Петербурге похолодает до 3 — 5, а местами до 7 градусов мороза. Утром на дорогах местами будет скользко, к обеду потеплеет до 4 — 6 градусов выше нуля.



Впрочем, «плюс» появится только на термометрах. Погодный сервис «Яндекса» предупреждает: дневные градусы будут ощущаться как минус 2, а к вечеру и все минус 4.



Много солнца в понедельник не обещают. В городе ожидается переменная облачность, в конце дня вероятен небольшой мокрый снег.

