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    Морозная ночь и гололедица в понедельник. Петербургская погода не верит в апрель

    Второй месяц весны не спешит баловать петербуржцев погожими деньками. Если в первые дни апреля вам было зябко, то в начале новой недели лучше не забывать шарф.

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    По прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, в ночь на 4 апреля в Петербурге похолодает до 3 — 5, а местами до 7 градусов мороза. Утром на дорогах местами будет скользко, к обеду потеплеет до 4 — 6 градусов выше нуля.

    Впрочем, «плюс» появится только на термометрах. Погодный сервис «Яндекса» предупреждает: дневные градусы будут ощущаться как минус 2, а к вечеру и все минус 4.

    Много солнца в понедельник не обещают. В городе ожидается переменная облачность, в конце дня вероятен небольшой мокрый снег.

    О том, чего ждать от апрельской погоды в городе на Неве, «Фонтанке» рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

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