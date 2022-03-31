Петербург снова раскачает на погодных качелях. Синоптики рассказали, каким будет второй месяц весны

Отголоски мартовского ненастья будут особенно ощущаться ночами – в первой пятидневке ждут 2 – 7 градусов мороза. Днём столбик термометра будет переползать через ноль до плюс 1 – 6 градусов.

«Ненастные дождливые периоды и периоды сухой, малооблачной погоды неоднократно в течение месяца будут сменять друг друга. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется близким к климатической норме и немного ниже неё», – сообщила «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева 31 марта.

Такая температура продержится до второй декады месяца. Впрочем, в редкие дни возможны 8 – 13, а в конце месяца есть шанс погреться при 16 – 18. Для сравнения, 24 апреля 2000 года в Петербурге было за 25 градусов тепла, но это рекорд за весь период наблюдений.



«Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5…1,5 градуса ниже среднемноголетних значений. Месячная сумма осадков составит 110-150% от климатической нормы», – сообщили в Гидрометцентре.



Впрочем, год назад эти же цифры считались бы почти точным попаданием в апрельскую норму – в Петербурге она составляла 4 градуса. Её считали, опираясь на период с 1961 по 1990 годы. С апреля этого года по приказу Росгидромета переходят на показатели с 1991 по 2020 годы. Новая среднемесячная температура воздуха – плюс 5,2 градуса.

