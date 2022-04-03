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    Польша потребовала созвать саммит ЕС из-за событий на Украине

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    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно организовать саммит Евросоюза по теме России и санкций из-за событий в украинском городе Буча. Такое заявление политик разместил 3 апреля в соцсетях.

    «Я требую скорейшего созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкциям», — написал Моравецкий. — Все виновники этих преступлений — как косвенные, так и прямые — должны быть строго наказаны международными трибуналами», — заявил польский премьер (цитата по ТАСС).

    Также Моравецкий, считает, что ЕС должен конфисковать имущество России в банках Западной Европы. «Конфисковать имущество российских олигархов. ЕС должен как можно скорее разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль», — указал премьер-министр Польши. «Украине нужно получить больше оружия, чтобы она могла защищать детей и женщин из Бучи, из Мариуполя и сотен других мест», — добавил он.

    Ранее в соцсетях, а также украинских и западных СМИ были опубликованы кадры, на которых на обочине дороги при следовании украинской автомобильной колонны в городе Буча видны многочисленные тела якобы погибших или убитых местных жителей. В Минобороны РФ назвали опубликованное видео провокацией.

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    Комментарии (36)

    X-кот
    там уже Украиной подана заявка на все международные комиссии , в том числе уголовные. позняк метацца. вот сейчас Украина получит точно оружие нападения. Что будет с Российской армией в этом случае - несложно догадаться. до этого туда поставлялось только оружие защиты
    07A
    В Буче и других городах обязательно будут мемориалы российским воинам-освободителям!
    Piter Russo
    На первом видео которое появилось оттуда в сети - видно как вконец на заднем плане показанный чуть ранее убиенный вдруг садиться и вроде как пытается встать.. ну это либо о чудо.. либо о зомби.. либо постановка..
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