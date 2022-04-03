Польша потребовала созвать саммит ЕС из-за событий на Украине

«Я требую скорейшего созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкциям», — написал Моравецкий. — Все виновники этих преступлений — как косвенные, так и прямые — должны быть строго наказаны международными трибуналами», — заявил польский премьер ( цитата по ТАСС).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно организовать саммит Евросоюза по теме России и санкций из-за событий в украинском городе Буча. Такое заявление политик разместил 3 апреля в соцсетях.

Также Моравецкий, считает, что ЕС должен конфисковать имущество России в банках Западной Европы. «Конфисковать имущество российских олигархов. ЕС должен как можно скорее разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль», — указал премьер-министр Польши. «Украине нужно получить больше оружия, чтобы она могла защищать детей и женщин из Бучи, из Мариуполя и сотен других мест», — добавил он.



Ранее в соцсетях, а также украинских и западных СМИ были опубликованы кадры, на которых на обочине дороги при следовании украинской автомобильной колонны в городе Буча видны многочисленные тела якобы погибших или убитых местных жителей. В Минобороны РФ назвали опубликованное видео провокацией.

