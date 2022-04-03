Хотела, чтобы Петербург задумался. Экзистенциальная акция на Сенной закончилась арестом и штрафом в 40 тысяч

Один был обклеен листовками с женскими именами, на втором были вопросы. На записи, опубликованной активистами, видно, что полицейские, провожая петербурженку к автозаку, сняли с неё плакаты. Обмотанный вокруг головы бинт с надписью «Сколько?» было разрешено оставить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 апреля Ануш Панину признали виновной в дискредитации Вооружённых сил России. Воинский авторитет и доверие к использованию армии за пределами страны она подрывала субботним вечером, 2 апреля, возле станции метро «Сенная площадь» двумя плакатами.

С судом Панина поделилась своим отношением к спецоперации на Украине, рассказала, что акцией рассчитывала заставить горожан задуматься над «текущим бытием», и не признала вину.



Суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей. Это «золотая середина», предусмотренная частью 1 статьи 20.3.3 КоАП.



Выбрав для акции оживлённую Сенную площадь, Панина нарушила ещё одну статью. Её демонстрация разошлась с нормой 20.2.2 КоАП, предусматривающей ответственность за массовое пребывание граждан, которое мешает пешеходам или идёт вразрез с санитарными нормами. Согласно протоколу, полицейские насчитали толпу в пятьдесят человек.

Октябрьский райсуд оценил это правонарушение в 10 суток ареста.

Как сообщали в соцсетях активисты, в конце февраля Панину отправляли под административный арест за участие в первом пацифистском митинге в центре Петербурга.

В начале недели Куйбышевский райсуд оценил в 45 тысяч рублей перформанс с краской, устроенный Евгенией Исаевой. Кроме статьи о фейках о ВС РФ ей вменили мелкое хулиганство — за испачканные ступени.