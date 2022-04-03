Шольц вслед за Джонсоном пообещал новые санкции против России в ближайшие дни

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России.



«В ближайшие дни мы примем новые меры», — цитирует Шольца вечером 3 апреля «Интерфакс».



По словам германского канцлера, президент России и те, кто его поддерживают, «почувствуют последствия» этих санкций.



Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсетях, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.



О намерении усилить санкции и увеличить военную поддержку Украине также заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

