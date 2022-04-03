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    Шольц вслед за Джонсоном пообещал новые санкции против России в ближайшие дни

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    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России.

    «В ближайшие дни мы примем новые меры», — цитирует Шольца вечером 3 апреля «Интерфакс».

    По словам германского канцлера, президент России и те, кто его поддерживают, «почувствуют последствия» этих санкций.

    Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсетях, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

    О намерении усилить санкции и увеличить военную поддержку Украине также заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции и на инвестиции в сфере энергетики РФ с исключениями для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям.

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    Комментарии (20)

    belovalex
    Санкционерам из Европы поможет только старик Хоттабыч
    KJB
    И, кстати, алфавит когда отмените? Помимо буквы Z. Давайте превентивно запретите ВЕСЬ.
    А то вдруг на российских танках прямо весь лат. алфавит появится, что будете делать?
    KJB
    А разве еще не учинили санкции на всё? 🤔 Так надо бы. А то надоели каждый день одно и то же тереть по сто раз. Приход там у них что ли наступил, с провалами в памяти? Очухались, и опять про санкции бубнят.
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