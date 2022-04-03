Патриарх Кирилл: «Мы миролюбивая страна». Глава РПЦ заявил, что Россия не стремится к войне

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия — миролюбивая страна, и «у нас нету никакого стремления к войне». Об этом он говорил 3 апреля на литургии в Главном храме вооружённых сил в Кубинке.



«Мы миролюбивая страна и очень многострадальный народ, который так от войн пострадал, как мало какой из европейских народов. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим», — цитирует патриарха Кирилла издание «Подъём».



При этом глава РПЦ призвал военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящих событий. «Мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я «имею в виду вооружённые силы в первую очередь. Но не только весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», — отметил патриарх.

