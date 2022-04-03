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    Патриарх Кирилл: «Мы миролюбивая страна». Глава РПЦ заявил, что Россия не стремится к войне

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    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия — миролюбивая страна, и «у нас нету никакого стремления к войне». Об этом он говорил 3 апреля на литургии в Главном храме вооружённых сил в Кубинке.

    «Мы миролюбивая страна и очень многострадальный народ, который так от войн пострадал, как мало какой из европейских народов. У нас нету никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим», — цитирует патриарха Кирилла издание «Подъём».

    При этом глава РПЦ призвал военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящих событий. «Мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я «имею в виду вооружённые силы в первую очередь. Но не только весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», — отметил патриарх.

    Ранее «Фонтанка» писала, что по мнению главы РПЦ, «гадко и подло натравливать народ на своих братьев».

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    Комментарии (33)

    _13
    «Когда я говорю «мы», я имею в виду вооружённые силы…», - прокололся Гундяев))). Какие у Киры (Владимир Михалыча) нынче звание и должность в рядах вооруженных сил?)))
    274488045
    Может быть в церкви стоит ввести альтернативный язык, более близкий к русскому языку.
    267188598
    Как здесь бесы оживились! Вот змеиный клубок. Не знают, как перещеголять друг друга во злости. Недолго им осталось. Их здесь специально окучили.
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