«Гадко и подло натравливать народ на своих братьев». Патриарх Кирилл осудил попытки расколоть украинский и русский народы

Патриарх Московский и всея Руси считает, что тема российско-украинских отношений стала частью геополитики.



«Как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ, как ужасно натравливать этот народ на своих братьев, как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!» — цитирует 9 марта «Интерфакс» заявление патриарха Кирилла.



По его словам, тема, связанная с российско-украинскими отношениями, стала частью геополитики. Ее целью является ослабление России.

