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«Гадко и подло натравливать народ на своих братьев». Патриарх Кирилл осудил попытки расколоть украинский и русский народы

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Патриарх Московский и всея Руси считает, что тема российско-украинских отношений стала частью геополитики.

«Как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ, как ужасно натравливать этот народ на своих братьев, как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!» — цитирует 9 марта «Интерфакс» заявление патриарха Кирилла.

По его словам, тема, связанная с российско-украинскими отношениями, стала частью геополитики. Ее целью является ослабление России.

Патриарх уверен, что русские и украинцы — это «по сути, один народ».

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Комментарии (18)

Kostiks
Абстрактно, чтобы каждый понял так, как ему удобно и ближе.
Те, для кого любой (каждый) обычный рядовой украинец теперь приравнен к радикалам, - сами осуждают и стригут под одну гребенку весь народ, но уверены, что натравливают друг на друга только другие, и только там, а мы тут белые, пушистые и миролюбивые.
shushu
Это он про кого говорит-то? Научился у китайцев формулировкам.
274461096
«Как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ, как ужасно натравливать этот народ на своих братьев, как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!»
"Ой-ой-ой, а кто ж это сделал?!!" (с) Людвиг Аристархович Наша Russia
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