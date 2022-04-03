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    «Нет синих и красных проводочков, и это не кино». Офицер ОМОН рассказал, как не дали сработать бомбе на «Площади Восстания»

    Рядовое суточное дежурство, вызов в метро, опасность второго взрыва и картины, которые невозможно забыть. Офицер Росгвардии рассказал, как работала группа разминирования в день теракта в Петербурге.

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    Видеорассказ офицера ОМОН «Бастион» к пятилетию трагедии 3 апреля опубликовало Главное управление Росгвардии по Петербургу и области. По словам Максима, когда он с группой прибыл на станцию «Площадь Восстания», где была найдена бесхозная сумка, о взрыве в перегоне им известно не было.

    О случившемся сообщил сотрудник метрополитена в тот момент, когда Максим открыл сумку и увидел баллон огнетушителя с детонатором.

    «Понял, что это, скорее всего, точно такое же самодельное взрывное устройство, — говорит он. — Оно могло сдетонировать».

    Дальше отработанные действия: обезвредить, отделить всё, что надо отделить, и оформить всё, что надо оформить. «Нет синих и красных проводочков, и это было не кино», — добавляют в Росгвардии.

    Сразу после группу направили на перегон «Сенная площадь» — «Технологический институт» осматривать пострадавший вагон. В это время опасались, что под землёй может быть третье взрывное устройство. Его не нашли.

    «Когда переносили тела, у них в карманах или рядом лежали сотовые телефоны. Их выкладывали на скамейку. Картина врезалась в память. Телефоны звонили, и только мы знали, что эти люди уже не смогут ответить», — рассказал Максим.

    Фото- и видеохронику тех страшных событий в петербургском метрополитене, смотрите в специальном лонгриде «Фонтанки».

    Теракт 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 человек, в их числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Он же, по данным следствия, оставил СВУ на станции «Площадь Восстания». Предполагается, что устройство должны были привести в действие дистанционно, но сделать это не удалось из-за конструктивных ошибок. «Фонтанка» показывала, как в день теракта пассажиры метро больше получаса ходили в двух шагах от бомбы.

    Старший сапер-инженер ОМОН Росгвардии, обезвредивший её, награжден орденом Мужества, его напарникам — второму сапёру и взрывотехнику — вручили медали «За отвагу». Причастными к теракту суд счёл 11 человек, прямо или косвенно знакомых с Акбаржоном Джалиловым.

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    Комментарии (7)

    Главный спец по технике консервации
    Прятать лица героев - это челендж такой, да?
    allyouneedislove
    а зачем на заднем фоне столько "макетов"? и "макеты" ли это? =/
    monch
    МужЫку реальное спасибо! Теперь таких уже не делают.
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