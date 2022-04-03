«Нет синих и красных проводочков, и это не кино». Офицер ОМОН рассказал, как не дали сработать бомбе на «Площади Восстания»

Видеорассказ офицера ОМОН «Бастион» к пятилетию трагедии 3 апреля опубликовало Главное управление Росгвардии по Петербургу и области. По словам Максима, когда он с группой прибыл на станцию «Площадь Восстания», где была найдена бесхозная сумка, о взрыве в перегоне им известно не было.

«Понял, что это, скорее всего, точно такое же самодельное взрывное устройство, — говорит он. — Оно могло сдетонировать».

О случившемся сообщил сотрудник метрополитена в тот момент, когда Максим открыл сумку и увидел баллон огнетушителя с детонатором.

Дальше отработанные действия: обезвредить, отделить всё, что надо отделить, и оформить всё, что надо оформить. «Нет синих и красных проводочков, и это было не кино», — добавляют в Росгвардии.



Сразу после группу направили на перегон «Сенная площадь» — «Технологический институт» осматривать пострадавший вагон. В это время опасались, что под землёй может быть третье взрывное устройство. Его не нашли.



«Когда переносили тела, у них в карманах или рядом лежали сотовые телефоны. Их выкладывали на скамейку. Картина врезалась в память. Телефоны звонили, и только мы знали, что эти люди уже не смогут ответить», — рассказал Максим.



Фото- и видеохронику тех страшных событий в петербургском метрополитене, смотрите в специальном лонгриде «Фонтанки».