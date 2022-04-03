В Совфеде прокомментировали предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США

«Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах — (это) Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция», — цитирует сенатора Косачева 3 апреля РИА Новости.

Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского разместить на территории страны атомное оружие США — это провокация, желание «залезть под ядерный зонтик Вашингтона». Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам члена Совфеда, уже сам факт размещения оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию. При этом «Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила», подчеркнул Косачев.



«Фонтанка» писала, что ранее вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США. В то же время в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил политик, добавив, что «это скоро может измениться».

