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    В Совфеде прокомментировали предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США

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    Предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского разместить на территории страны атомное оружие США — это провокация, желание «залезть под ядерный зонтик Вашингтона». Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    «Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах — (это) Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция», — цитирует сенатора Косачева 3 апреля РИА Новости.

    По словам члена Совфеда, уже сам факт размещения оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию. При этом «Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила», подчеркнул Косачев.

    «Фонтанка» писала, что ранее вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США. В то же время в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил политик, добавив, что «это скоро может измениться».

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    Комментарии (19)

    Профессор Тарантога
    Что до поляков, то имеют право! Как бы ни визжала и истерила наша пропаганда.....Кто в этом виноват, как не мы сами?
    daisychain
    Какое возмутительное коварство!
    Срочно возбудить уголовное дело - "реабилитация Америки", "оставление дедушки в опасности", "участие в незаконных вооруженных формированиях НАТО".
    vfhbr
    Таким образом Польша хочет получить самую надежную военную защиту от США. А желание иметь гарантии безопасности вызваны событиями на Украине. Все в мире взаимосвязано. Поэтому такой вариант можно было заранее вычислить.
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