Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ

Нашумевший курс Санкт-Петербургского государственного университета про «ключевые проблемы украинского общества и государства» дошел до своего финала. На платформе «Открытое образование» опубликован последний блок лекций профессора Николая Межевича, посвященный информационной войне на Украине.

«Фонтанка» внимательно изучила их и теперь предлагает учившимся и не учившимся в этом почтенном учреждении читателям проверить себя: достаточно ли вы понимаете политический дискурс в патриотическом лагере России, чтобы закончить фразы лектора.

