    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    754мм

    71%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ

    10
    Печать
    Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
    ПоделитьсяПоделиться

    Нашумевший курс Санкт-Петербургского государственного университета про «ключевые проблемы украинского общества и государства» дошел до своего финала. На платформе «Открытое образование» опубликован последний блок лекций профессора Николая Межевича, посвященный информационной войне на Украине.

    «Фонтанка» внимательно изучила их и теперь предлагает учившимся и не учившимся в этом почтенном учреждении читателям проверить себя: достаточно ли вы понимаете политический дискурс в патриотическом лагере России, чтобы закончить фразы лектора.

    1. Соединенные Штаты и их союзники, возможно, готовят кое-что похуже…

    2. Стратегическая цель Запада…

    3. Чем является сейчас «поддержка врага»?

    4. Кто умел неплохо справляться с поиском западных фейков?

    5. Сейчас нам нужно спасти страну, а споры с властью будем решать…

    6. Где уже начали претворяться в жизнь реалии антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ

    К сожалению, пока вы вряд ли можете назвать себя знатоком украинской мифологии. Попробуйте прослушать курс еще раз.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ

    Вы уже кое-что усвоили в вопросах фейков и пропаганды, но совершенству, как известно, предела нет.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ

    Вы разбираетесь в вопросах информационной войны как настоящий мастер.

    Поделитесь результатом

    Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    SKPTM
    Этому сейчас в Университете учат?
    Не верю!
    274566693
    Профессор кислых щей! Все варианты ответов безальтернативные, и направлены на разжигание ненависти в наших сердцах ко всему миру. А ещё вчера заглядывались на "недружественные" страны, смотрели их фильмы, да и сейчас "патриоты" их смотрят, в импортных тряпках и запивая колой.. Не могут быть все плохими, и немцы, и американцы, и японцы, и французы, и англичане..., и украинцы и т.д... Сейчас и образование теряем.
    265869937
    Этот тип, больной на всю голову человек!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний