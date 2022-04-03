Нашумевший курс Санкт-Петербургского государственного университета про «ключевые проблемы украинского общества и государства» дошел до своего финала. На платформе «Открытое образование» опубликован последний блок лекций профессора Николая Межевича, посвященный информационной войне на Украине.
«Фонтанка» внимательно изучила их и теперь предлагает учившимся и не учившимся в этом почтенном учреждении читателям проверить себя: достаточно ли вы понимаете политический дискурс в патриотическом лагере России, чтобы закончить фразы лектора.
1. Соединенные Штаты и их союзники, возможно, готовят кое-что похуже…
2. Стратегическая цель Запада…
3. Чем является сейчас «поддержка врага»?
4. Кто умел неплохо справляться с поиском западных фейков?
5. Сейчас нам нужно спасти страну, а споры с властью будем решать…
6. Где уже начали претворяться в жизнь реалии антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»?
Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ
К сожалению, пока вы вряд ли можете назвать себя знатоком украинской мифологии. Попробуйте прослушать курс еще раз.
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Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ
Вы уже кое-что усвоили в вопросах фейков и пропаганды, но совершенству, как известно, предела нет.
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Мои университеты. Викторина об «информационной войне на Украине» по мотивам лекций СПбГУ
Вы разбираетесь в вопросах информационной войны как настоящий мастер.