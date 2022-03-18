«Все съели наше всё». Как в СПбГУ решили озаботиться украинской мифологией

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Курс «Украина: морфология и мифология» размещен на платформе «Открытое образование» и доступен для всех желающих. Читает его профессор Николай Межевич. В аннотации говорится о том, что с 2014 года Украина испытывает «системный кризис, поразивший все без исключения сферы жизни общества». Мифология в названии — не для красного словца: именно ей, говорится на сайте, отданы «и история, и экономика, и политика, и даже география». Список использованной литературы широк, но, возможно, неполон.



Николай Межевич:



— Так же происходило на территории нашего общего государства — Киевской Руси. <...> На огромном-огромном пространстве <...> много-много [племен] было. Из них действительно в дальнейшем сложатся три народа — русские, белорусы и украинцы.



«И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы». (Владимир Путин, статья от 12.07.2021)

Николай Межевич:



— В 1917 году над просторами Российской империи прогремело две революции. <...> У новой власти, которая, ох, не сразу и, ох, не просто победила, было две концепции формирования страны: на административной основе и на национальной. Парадоксальным образом победила концепция федеративная, а не квазиунитарная. За федеративную выступал тот самый человек, памятники которому — по-моему, последние недавно — посшибали на Украине, — Владимир Ильич Ленин. А вот концепцию унитаризма, где будущая Украина должна войти в состав социалистической, разумеется, России на правах автономии, исповедовал Сталин.

«Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин <...> предложил строить страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам — будущим административно-территориальным единицам — широкие полномочия при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл, «независимцам». <...> А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется». (Владимир Путин, обращение 21.02.2022).



Николай Межевич:



— Существует вполне имеющая под собой основание фраза о том, что Сталин и Хрущёв очень много сделали для Украины в плане приращения ее территории. И это правда. Сталин включил в состав Украины город Черновцы. <...> Закарпатье, венгерские земли вошли в состав Украины. <...> Конечно, всех переплюнул наш Никита Сергеевич Хрущёв. <...> В честь юбилея Переяславской рады он передал Крым Украине. <...> Украина стала еще больше, еще масштабней, но и еще проблемней. В одном государстве оказались территории абсолютно разные.

«Накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины». (Владимир Путин, обращение 21.02.2022)



Николай Межевич:



— Следующий президент, Леонид Кучма, бывший советский красный директор «Южмаша», <...> прямо сказал, что ошибка была в том, что «мы рассчитывали, что мы свое будем продавать по мировым ценам, а от России все получать по советским». <...> А во многом причина здесь в изначально завышенных ожиданиях. Мифология — русский съел мое сало.., все съели наше всё.

«Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер». (Владимир Путин, обращение 21.02.2022)

Николай Межевич:



— Мы вместе были бы пропорционально богаче, чем каждый по отдельности, и даже вместе за счет интеграции мы получали дополнительный эффект.

«Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран». (Владимир Путин, статья от 12.07.2021)



Николай Межевич:



— Как выглядит 2018-й, мирный, спокойный, доковидный год к 1990-му с точки зрения ВВП? Рост в Азербайджане — 209 % <...>. В Армении — 321 % . <...>. Россия — 265 % . <...> И на этом фоне рост украинской экономики — 37 % . Самый низкий на постсоветском пространстве.

«Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. <...> По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы». (Владимир Путин, статья от 12.07.2021)



Наблюдала за параллелями Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

