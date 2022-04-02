Ошибка с бородой. СКА проигрывает, но все еще на правильном пути

Уже в шестой раз за последние восемь сезонов в финале Западной конференции встретились два армейских коллектива — петербургский СКА и московский ЦСКА. Лишь дважды победителем этих противостояний выходили петербуржцы. Но нынешняя серия действительно особенная.

Оба коллектива возглавляют тренеры-дебютанты. Про Романа Ротенберга, который в этом сезоне официально возглавил СКА, написано немало. К главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову было чуть меньше внимания, хотя его история не менее занятная. Будучи игроком, Федоров в составе сборной стал трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987–1989), а также трижды выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 2012 году он завершил игровую карьеру и тогда же перешел на офисную работу в ЦСКА, с 2013 года занял место в наблюдательном совете клуба. Периодически переключался на работу генерального менеджера. Но тренером не работал ни дня. Летом 2021 года Федоров занял пост главного тренера, сменив Игоря Никитина, который в 2019-м принес ЦСКА первый в истории команды Кубок Гагарина.

Сезон новичок начал нестабильно. В какой-то момент команда оказалась даже на границе зоны плей-офф. Над Федоровым откровенно посмеивались. Но затем столичные армейцы неожиданно легко сначала прошли ярославский «Локомотив»(4–0), ведомый тем самым Игорем Никитиным, а затем и московское «Динамо» (4–0) с суперзвездами Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. Теперь Федорову выпал уникальный шанс выяснить в очном противостоянии с Ротенбергом, чье тренерское кунг-фу круче. Впервые за долгое время СКА начал серию с ЦСКА у себя дома — сказался более успешный регулярный чемпионат. Как показывает практика, не всегда это плюс. Вот и здесь петербуржцы пропустили первыми. Уже на второй минуте встречи Максим Сорокин щелчком от синей линии пробил вратаря Ларса Юханссона. На 10-й минуте Михаил Воробьев (СКА) сцепился с Андреем Светлаковым (ЦСКА) у ворот москвичей. В итоге оба получили удаление и команды провели две минуты в формате «4 на 4», но ни те, ни другие не смогли извлечь из этого пользу. Зато первое же свое большинство, которое случилось на старте второго периода, СКА реализовал: Андрей Кузьменко удачно подправил шайбу после пушечного удара Микко Лехтонена от синей линии.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 29-й минуте произошел забавный момент, который, впрочем, едва не оставил СКА без вратаря. Шайба свечой улетела куда-то вверх над воротами Юханссона и грозилась свалиться за спину в ворота. Голкипер СКА принял оригинальное решение отбить ее головой. Мэтт Робинсон попытался тоже смахнуть рукой шайбу в сторону, но вместо этого снес с ног своего вратаря. К счастью, обошлось без травм.

В целом матч проходил на равных с едва заметным преимуществом хозяев льда по броскам. Все решила одна удачная атака ЦСКА с ходу. Защитники армейцев с Невы потеряли у ворот 41-летнего Александра Попова с брутальной седой бородой, который мастерски замкнул передачу из-за ворот Андрея Светлакова. Третья шайба влетела уже в пустые ворота СКА, когда Роман Ротенберг пытался спасти игру, поменяв голкипера на шестого полевого игрока. Итог для СКА неутешительный 1:3 в первом матче. С другой стороны, в предыдущем раунде петербуржцы в первой игре уступили «Спартаку» 1:6, а потом забрали четыре матча подряд. После матча главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что его команда досконально изучила соперника, а Роман Ротенберг — что все решила одна ошибка.