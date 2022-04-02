«Давайте как-нибудь без голубей». Участникам акции в поддержку детей с аутизмом в Новосибирске не дали выпустить в небо птиц

Согласованную акцию в поддержку детей с аутизмом организаторам пришлось перенести в закрытый двор из-за пацифистского шествия. Силовиков насторожили белые голуби.

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в Новосибирске была запланирована соответствующая акция. По словам организатора Елены Фоминой, мероприятие согласовали с мэрией.

На ступеньках научно-технической библиотеки РАН участники акции планировали поджечь синий файер и выпустить в небо белых голубей, но им пришлось уйти во двор. «Во избежание провокаций и беспорядков нас попросили сделать это здесь. Попросил город. Формулировка была такая, что «мы очень переживаем за вас, чтобы ваша акция не была принята как нарушающая спокойствие города», — отметила Фомина.