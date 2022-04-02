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    «Давайте как-нибудь без голубей». Участникам акции в поддержку детей с аутизмом в Новосибирске не дали выпустить в небо птиц

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    Согласованную акцию в поддержку детей с аутизмом организаторам пришлось перенести в закрытый двор из-за пацифистского шествия. Силовиков насторожили белые голуби.

    2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в Новосибирске была запланирована соответствующая акция. По словам организатора Елены Фоминой, мероприятие согласовали с мэрией.

    На ступеньках научно-технической библиотеки РАН участники акции планировали поджечь синий файер и выпустить в небо белых голубей, но им пришлось уйти во двор. «Во избежание провокаций и беспорядков нас попросили сделать это здесь. Попросил город. Формулировка была такая, что «мы очень переживаем за вас, чтобы ваша акция не была принята как нарушающая спокойствие города», — отметила Фомина.

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    Из-за пацифистского шествия площадь перед библиотекой оказалась перекрыта. Ступеньки отрезаны колонной военной техники. Как пишет «Подъём», главному организатору заявили: «Вы не можете выходить на крыльцо, давайте как-нибудь без голубей». В результате дети постояли во дворе библиотеки, смысл акции — сделать их видимыми — потерялся.

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    Комментарии (2)

    Gerafotich
    А вдруг они почтовые?
    Russian Lives Matter
    В новой России нет никакого аутизма. В новой России все хорошо, надои растут, рекордные урожаи, и космические корабли бороздят просторы Большого театра.
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