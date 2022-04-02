Большой театр собирает деньги семьям погибших на Украине

Большой театр России 2 апреля покажет на исторической сцене балет «Спартак», сбор средств от которого будет направлен в помощь «семьям воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине».
Информация об этом появилась на официальном сайте театра, среди первых ее сообщил сайт Russia Today. Их новость опубликована в телеграм-канале министра культуры Ольги Любимовой.
Уточняется, что представление откроет благотворительную акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры, в которой примут участие и другие российские театры. Среди главных целей акции названа поддержка «российского зрителя, тех, кто помогает нашей армии; помощь эвакуированным из Донбасса».
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