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    Большой театр собирает деньги семьям погибших на Украине

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    Большой театр России 2 апреля покажет на исторической сцене балет «Спартак», сбор средств от которого будет направлен в помощь «семьям воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине».

    Информация об этом появилась на официальном сайте театра, среди первых ее сообщил сайт Russia Today. Их новость опубликована в телеграм-канале министра культуры Ольги Любимовой.

    Уточняется, что представление откроет благотворительную акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры, в которой примут участие и другие российские театры. Среди главных целей акции названа поддержка «российского зрителя, тех, кто помогает нашей армии; помощь эвакуированным из Донбасса».

    Ранее 3 марта президент России Владимир Путин заявил, что единовременное пособие «семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине», составит 7 421 000 рублей. Плюс к этому президент распорядился выплачивать дополнительно 5 миллионов рублей. Кроме того, выплаты семьям погибших из региона обещали, например, власти Кубани — семьи военнослужащих Краснодарского края должны получить по 2 миллиона рублей.

    25 марта Минобороны России сообщило о гибели 1 351 военнослужащего, 3 825 получили ранения.

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