Большой театр собирает деньги семьям погибших на Украине

Большой театр России 2 апреля покажет на исторической сцене балет «Спартак», сбор средств от которого будет направлен в помощь «семьям воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине».

Информация об этом появилась на официальном сайте театра, среди первых ее сообщил сайт Russia Today. Их новость опубликована в телеграм-канале министра культуры Ольги Любимовой.

Уточняется, что представление откроет благотворительную акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры, в которой примут участие и другие российские театры. Среди главных целей акции названа поддержка «российского зрителя, тех, кто помогает нашей армии; помощь эвакуированным из Донбасса».