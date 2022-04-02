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    Петербургские полицейские задержали напавших с ножом на студента из Китая

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    Полицейские задержали напавших с ножом на китайского студента в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 2 апреля.

    47-летнего петербуржца и 65-летнего жителя Томской области встретили накануне на улице Бухарестской. По версии следствия, они на Лиговском проспекте напали на 27-летнего студента из Китая. С ножевым ранением в области груди пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу.

    Возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Оба задержанных имеют большой груз судимостей за кражи и разбои. Петербуржец также привлекался за незаконное пересечение границы, а житель Томской области — за незаконный оборот оружия.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    274574964
    больные клетки, проявляющие агрессию, должны быть уничтожены, чтобы здоровый организм жил и развивался.
    274574964
    разве можно так- недобродетельно, далеко от духовного роста?
    Признак духовной развитости - проявление любви, а не агрессии.
    Slava_Rossii
    Зачем этих рецидивистов вообще выпускают? Они всё равно уже работать не будут. После второй ходки за опасные преступления связанные с нанесением вреда здоровью надо автоматом давать пожизненное.
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