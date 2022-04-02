Петербургские полицейские задержали напавших с ножом на студента из Китая

Полицейские задержали напавших с ножом на китайского студента в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 2 апреля.

47-летнего петербуржца и 65-летнего жителя Томской области встретили накануне на улице Бухарестской. По версии следствия, они на Лиговском проспекте напали на 27-летнего студента из Китая. С ножевым ранением в области груди пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Оба задержанных имеют большой груз судимостей за кражи и разбои. Петербуржец также привлекался за незаконное пересечение границы, а житель Томской области — за незаконный оборот оружия.