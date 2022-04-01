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    Понасенков* об иноагентстве: Все чиновники, которые гадят мне, они русофобы

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    Историк и блогер Евгений Понасенков* (признан СМИ-иноагентом в РФ) вечером 1 апреля прокомментировал РБК включение в список СМИ-иноагентов.

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    Он заявил, что считает это «абсолютно незаконным» и «ни копейки ниоткуда не получал». Понасенков будет пытаться оспорить это решение в суде, хотя и понимает, что это бессмысленно.

    «Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно. Вот эти мелкие пакости, эта ненависть, эта зависть — это всегда возвращается бумерангом. Конечно, я буду оспаривать это в суде. Все чиновники, которые гадят мне, они русофобы, они роют яму под российским государством, я буду продолжать отстаивать интересы России — и российской культуры, и российского законодательства», — подчеркнул Понасенков.

    Напомним, вечером 1 апреля Минюст расширил список физлиц, признанных иноагентами. Помимо Понасенкова, в него вошли еще 7 человек, в том числе Мария Борзунова, сотрудница временно закрывшегося телеканала «Дождь»* (иноагент), основательница The Bell* (иноагент) Елизавета Осетинская и депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев.

    * Евгений Понасенков признан СМИ-иноагентом в РФ

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    Комментарии (3)

    hal9000
    Решают друг с другом личные обиды за гос.счет..)
    Капитан Очевидность2
    "... депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев."

    Вот это перемога, так перемога!
    У путина уже в региональных парламентах иноагенты сидят.
    Скоро совсем как в 37-м будет - наркомов-врагов расстреливать.
    Ser_N0771
    а не друган ли расчленителя поспособствовал этому?
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