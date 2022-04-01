Понасенков* об иноагентстве: Все чиновники, которые гадят мне, они русофобы

Он заявил, что считает это «абсолютно незаконным» и «ни копейки ниоткуда не получал». Понасенков будет пытаться оспорить это решение в суде, хотя и понимает, что это бессмысленно.



«Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно. Вот эти мелкие пакости, эта ненависть, эта зависть — это всегда возвращается бумерангом. Конечно, я буду оспаривать это в суде. Все чиновники, которые гадят мне, они русофобы, они роют яму под российским государством, я буду продолжать отстаивать интересы России — и российской культуры, и российского законодательства», — подчеркнул Понасенков.

