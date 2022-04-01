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    Один в поле, другие в неволе. Суд арестовал шестерых голых мужчин с Сенной

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    Шестеро друзей оштрафованного Андрея Стрелкова проведут три дня в камере. Октябрьский районный суд 1 апреля назначил им арест в качестве наказания за групповой эксгибиционизм на Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Мааев, Гудименко, Андрюков, Кирпа, Ткаченко и Шарапов рассказали судьям, что записали видеообращение к жителям Санкт-Петербурга с извинениями, пояснили, что не думали головой», — говорится в сообщении.

    Андрея Стрелкова не стали арестовывать, так как у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Все семеро мужчин, напомним, работают в одной компании и продают мёд. Голую пробежку они устроили у метро «Сенная площадь» 28 марта.

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    Комментарии (2)

    Фомальгаут
    Свои... глубинные.... понять и простить.... чай не с портретом Навального бегали......
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