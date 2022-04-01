Один в поле, другие в неволе. Суд арестовал шестерых голых мужчин с Сенной

Шестеро друзей оштрафованного Андрея Стрелкова проведут три дня в камере. Октябрьский районный суд 1 апреля назначил им арест в качестве наказания за групповой эксгибиционизм на Сенной площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«Мааев, Гудименко, Андрюков, Кирпа, Ткаченко и Шарапов рассказали судьям, что записали видеообращение к жителям Санкт-Петербурга с извинениями, пояснили, что не думали головой», — говорится в сообщении.



Андрея Стрелкова не стали арестовывать, так как у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Все семеро мужчин, напомним, работают в одной компании и продают мёд. Голую пробежку они устроили у метро «Сенная площадь» 28 марта.

