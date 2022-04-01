Суд в Петербурге оштрафовал первого мужчину из «голой семерки» с Сенной площади

Октябрьский районный суд начал разбираться в истории с голыми мужчинами на Сенной площади. Они решили начать неделю с обнаженного дефиле, чем вызвали улыбки у проходящих женщин. Первым на разговор с Фемидой вышел Андрей Стрелков. Подробности беседы 1 апреля передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Мужчина пояснил, что с вменяемым ему «мелким хулиганством» он согласен, так как действительно бегал по Сенной в чем мать родила. Этим поступком он и шесть его друзей хотели поднять настроение себе и окружающим. Решение, по словам Стрелкова, было принято спонтанно. Перед тем, как скинуть одежду, мужчины убедились, что рядом нет детей.

