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    Суд в Петербурге оштрафовал первого мужчину из «голой семерки» с Сенной площади

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    Октябрьский районный суд начал разбираться в истории с голыми мужчинами на Сенной площади. Они решили начать неделю с обнаженного дефиле, чем вызвали улыбки у проходящих женщин. Первым на разговор с Фемидой вышел Андрей Стрелков. Подробности беседы 1 апреля передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Мужчина пояснил, что с вменяемым ему «мелким хулиганством» он согласен, так как действительно бегал по Сенной в чем мать родила. Этим поступком он и шесть его друзей хотели поднять настроение себе и окружающим. Решение, по словам Стрелкова, было принято спонтанно. Перед тем, как скинуть одежду, мужчины убедились, что рядом нет детей.

    И Стрелков, и его друзья работают в ИП и продают мёд. Возможно, дело в нём. Суд назначил штраф в размере 1 000 рублей.

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    Комментарии (1)

    Фомальгаут
    "....действительно бегал по Сенной в чем мать родила. Этим поступком он и шесть его друзей хотели поднять настроение себе и окружающим."..... Ну да....Страна в блокаде.....Жизнь х@реновая....Как ещё настроение поднять?
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