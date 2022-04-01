Минобрнауки просит вузы перенести свой контент с YouTube на российские сервисы

Минобрнауки РФ выступило с обращением к российским вузам, попросив их перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Соответствующее письмо ведомства разместил на своем сайте Юго-Западный государственный университет. Копия документа также появилась вечером 1 апреля в соцсетях.



«Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года», — уточняется в письме Минобрнауки.

