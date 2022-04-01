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    Минобрнауки просит вузы перенести свой контент с YouTube на российские сервисы

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    Минобрнауки РФ выступило с обращением к российским вузам, попросив их перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Соответствующее письмо ведомства разместил на своем сайте Юго-Западный государственный университет. Копия документа также появилась вечером 1 апреля в соцсетях.

    «Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года», — уточняется в письме Минобрнауки.

    Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube «мерами технологического воздействия» за цензуру некоторых российских СМИ.

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    Комментарии (7)

    Фомальгаут
    Давай уж сразу весь интернет отрубай, начальник! К чему полумеры?
    Grotesk
    и не станет скоро ютуба в рф за экстремизм и разврат... кто не перешел... теперь только через госуслуги...
    263778341
    А отечественные серверы выдержат? Они в этом уверены?
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