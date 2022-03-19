Роскомнадзор пригрозил YouTube «мерами технологического воздействия» за цензуру российских СМИ

Среди «подвергшихся цензуре» РКН, в частности, называет YouTube-каналы РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известий», «Первого канала», «России 1», «Культуры», «Звезды», «России 24», Sputnik. «Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину», — добавили в ведомстве.

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 54 случая цензуры в отношении каналов российских «российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией». Об этом ведомство сообщило 19 марта.

Роскомнадзор сообщает, что направлял требования «прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга». «Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены», — говорится в заявлении.



В РКН вновь призвали Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов», а также «обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством».



«И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — заключает Роскомнадзор.



14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсеть американской Meta Platforms Instagram из-за «призывов к насилию против россиян». До этого российские власти ограничили доступ к Twitter и Facebook.



Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ в YouTube. После этого в СМИ появилась информация о возможной скорой блокировке и этого сервиса.

