Потери зерна в России в 2021 году превысили 1 миллион тонн. Раньше было больше

По итогам 2021 года потери зерна в России составили 1 млн 005,6 тыс. тонн — на 13,3% меньше, чем было годом ранее. Об этом со ссылкой на материалы Росстата 1 апреля сообщает «Интерфакс».



Как пояснили в ведомстве, это составляет 0,5% от зерновых ресурсов на год.



В целом ресурсы зерна в РФ в прошлом году снизились на 3,6% — до 203,1 млн тонн. Это в том числе 121,4 млн тонн собранного урожая и почти 81,6 млн тонн запасов на начало года. За год было использовано почти 123,7 млн тонн зерна.



Запасы на конец года составили 79,4 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

