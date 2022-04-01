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    Потери зерна в России в 2021 году превысили 1 миллион тонн. Раньше было больше

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    По итогам 2021 года потери зерна в России составили 1 млн 005,6 тыс. тонн — на 13,3% меньше, чем было годом ранее. Об этом со ссылкой на материалы Росстата 1 апреля сообщает «Интерфакс».

    Как пояснили в ведомстве, это составляет 0,5% от зерновых ресурсов на год.

    В целом ресурсы зерна в РФ в прошлом году снизились на 3,6% — до 203,1 млн тонн. Это в том числе 121,4 млн тонн собранного урожая и почти 81,6 млн тонн запасов на начало года. За год было использовано почти 123,7 млн тонн зерна.

    Запасы на конец года составили 79,4 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

    В 2021 году, по данным Росстата, было экспортировано 42,7 млн тонн зерна, что на 12% меньше показателя 2020 года.

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    Комментарии (13)

    Alex000
    А рисованный курсик-то уже даже рисовать не получается. С утра отыграл 4 рубля, притопили на 2 назад, вечером всё вернулось к 4. Экспортёров выдоили, дальше веселее.
    hal9000
    Необходимо запретить экспорт зерна..!!все направить в хлебопекарные производства..чтоб народ вспомнил что такое настоящий хлеб..батоны сайки ..бублики..торты пироженные песочные например..слойки рулеты ..блин чета торта захотелось..щас бы целый сам весь съел..какой нибудь пломбирный..или там незнаю..даже че выбрать..
    allyouneedislove
    в СССР за такие результаты ставили к стенке...
    что там Медведев говорил про возвращение смертной казни? =)
    ответственные за потерю зерна в таких объёмах должны ответить...
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