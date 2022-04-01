В Петербурге похитителя специалиста по долговому рабству освободили в зале суда

В мае 2018 года рядом с домом на улице Савушкина трое мужчин в спортивных костюмах силой запихнули Родионова на заднее сиденье каршерингового Nissan X-Trail. Через три дня тело юриста нашли. Его избили, задушили и похоронили, выкопав могилу у особняка на Полянской дороге в Лисьем Носу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 апреля Приморский районный суд города признал Тена виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Жертвой стал 48-летний гендиректор юридической фирмы Игорь Родионов , который рекомендовал себя как специалиста по защите от кредитов.

Похищение стало убийством, были задержаны пятеро, в том числе две женщины. Следствие было уверено, что организатором расправы была Марина Василевская — бывший партнёр Родионова по бизнесу, она будто бы предлагала миллион и изощрённую схему ликвидации с отрубанием пальцев топором.



Присяжные оправдали её и предполагаемую пособницу в убийстве, фактически развалив дело. Остался только эпизод с похищением, за который различные сроки получили Василевская, Авксентьева и исполнители: Тимур Боков, Андрей Колбин и Фархат Шухратов. Валерий Тен должен был сидеть на скамье с ними, но сбежал.



Его задержали в августе 2021 года и тогда же заключили под стражу. В суде он признался, что похищал и бил Родионова — он взял на себя шесть ударов кулаками по голове и телу. Всего юрист, согласно материалам, получил больше 35. За свой вклад в дело в 2018 году Тен получил 50 тысяч рублей, а сейчас 6 лет условно с пятилетним испытательным сроком. Из-под стражи его освободили в зале суда.



Единственным убийцей остался Рамиль Павлов. Он был задержан первым, пошёл на сделку со следствием и активно содействовал, называя имена и описывая роли. В сентябре 2020 года его приговорили к 12 годам в колонии строгого режима: в решении сказано, что он, оставшись наедине с Родионовым, продолжил избивать его, а потом задушил.

