В Петербурге задержали обвиняемого в похищении специалиста по долговому рабству. Пока он три года был в бегах, по делу «дегустатора» посадили «амазонок»

Тена искали с начала лета 2018 года. Его обвиняют в похищении петербуржца Игоря Родионова. Предприниматель вел юридическую практику, специализировался на избавлении от долгов. Он пропал поздним вечером 21 мая, соседи рассказывали, что видели, как его возле дома на улице Савушкина в каршеринговый автомобиль затолкали трое неизвестных. Супруга сообщила в полицию о похищении через пять минут. Родионова нашли значительно позже, с помощью трекера в каршеринге и кинологов с собакой. Его избили, задушили и неглубоко закопали .

Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, 26-летнего Валерия Тена задержали накануне. Около четырех часов дня он шел по Московскому проспекту, встреча с оперативниками состоялась у 81 дома.

Сперва существовала версия с обналом, но оказалось, что Родионова заказали бывшие партнерши по бизнесу. Исполнителям подруги заплатили почти миллион, приказали отрубить пальцы, чтобы разблокировать телефон. Коллегия присяжных оправдала «амазонок» Марину Василевскую и Дарину Авксентьеву за убийство, приговор они получили только за похищение. Василевская как организатор приговорена к 7,5 годам в колонии, пособница к пяти, но с отсрочкой вплоть до 14-летия ребенка.



Исполнители, Андрей Колбин и Фархат Шухратов, приговорены к 6 и 6,5 года.



В убийстве сознался и получил 12 лет колонии Рамиль Павлов. Он заключил сделку со следствием и назвал фамилии «коллег». Приговор Павлов обжаловал как слишком строгий.



Родионов в профсреде имел прозвище Дегустатор. Он пытался отметиться на юридическом поприще тяжбой с кондитерской фабрикой, которая разместила объявление о вакансии дегустатора. В качестве требования к соискателям был указан возраст от 23 до 45 лет. Родионов пытался доказать, что ограничение дискриминирующее. Защищал он неопределенный круг лиц, что стало поводом для отказа в удовлетворении иска — «дискриминировать абстрактных людей нельзя», заключил суд.