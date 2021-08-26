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В Петербурге задержали обвиняемого в похищении специалиста по долговому рабству. Пока он три года был в бегах, по делу «дегустатора» посадили «амазонок»

Обвиняемого в похищении, которое закончилось убийством, задержали на Московском проспекте

Уроженец Казахстана попался в Московском районе Петербурга спустя три года после того, как он попал в федеральную базу розыска. Его ждет изолятор и приговор за похищение специалиста по долговому рабству.

Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, 26-летнего Валерия Тена задержали накануне. Около четырех часов дня он шел по Московскому проспекту, встреча с оперативниками состоялась у 81 дома.

Тена искали с начала лета 2018 года. Его обвиняют в похищении петербуржца Игоря Родионова. Предприниматель вел юридическую практику, специализировался на избавлении от долгов. Он пропал поздним вечером 21 мая, соседи рассказывали, что видели, как его возле дома на улице Савушкина в каршеринговый автомобиль затолкали трое неизвестных. Супруга сообщила в полицию о похищении через пять минут. Родионова нашли значительно позже, с помощью трекера в каршеринге и кинологов с собакой. Его избили, задушили и неглубоко закопали.

Сперва существовала версия с обналом, но оказалось, что Родионова заказали бывшие партнерши по бизнесу. Исполнителям подруги заплатили почти миллион, приказали отрубить пальцы, чтобы разблокировать телефон. Коллегия присяжных оправдала «амазонок» Марину Василевскую и Дарину Авксентьеву за убийство, приговор они получили только за похищение. Василевская как организатор приговорена к 7,5 годам в колонии, пособница к пяти, но с отсрочкой вплоть до 14-летия ребенка.

Исполнители, Андрей Колбин и Фархат Шухратов, приговорены к 6 и 6,5 года.

В убийстве сознался и получил 12 лет колонии Рамиль Павлов. Он заключил сделку со следствием и назвал фамилии «коллег». Приговор Павлов обжаловал как слишком строгий.

Родионов в профсреде имел прозвище Дегустатор. Он пытался отметиться на юридическом поприще тяжбой с кондитерской фабрикой, которая разместила объявление о вакансии дегустатора. В качестве требования к соискателям был указан возраст от 23 до 45 лет. Родионов пытался доказать, что ограничение дискриминирующее. Защищал он неопределенный круг лиц, что стало поводом для отказа в удовлетворении иска — «дискриминировать абстрактных людей нельзя», заключил суд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

BobCat2
Дискриминирующей в этом всем является норма об отсрочке наказания для женщины до момента 14-летия ребенка. За этот период может много чего произойти и наказание потом не наступить. Интересно, какими воспитает своих детей мать, которая заказывает убийство, а потом еще отрубленным пальцем жертвы разблокирует телефон... Боюсь даже представить что бы она потребовала отрубить, если бы разблокировка была по лицу.
kagemusha
Какая то лютая жуть. Каждый абзац - как сценарий к трешу от Нетфликс.
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