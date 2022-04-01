Плутовство с налогами в налоговой. За хищение из бюджета Петербурга бывшего инспектора отправили под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга определил под домашний арест Викторию Зайцеву. По версии следствия, в должности налогового инспектора она похитила из бюджета 400 тысяч рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, суд почти на месяц ограничил свободу Зайцевой пределами квартиры. До 28 апреля ей запрещены звонки, сообщения и использование Интернета, круг общения ограничен близкими родственниками, адвокатами и сотрудниками экстренных служб, а все выходы на улицу должны быть согласованы со следователем.
Зайцевой вменяют мошенничество в должности старшего государственного инспектора отдела камеральных проверок № 4 МИФНС № 21. Согласно материалам дела, в мае 2020 года она подделала документы о налоговом вычете, который якобы полагался третьему лицу, и получила из бюджета четыре выплаты в общей сложности на 400 тысяч рублей. Деньги поступали на счёт указанного в документах покупателя квартиры, распоряжалась им, как уверены следователи, Зайцева.
По данным «Фонтанки», в сентябре прошлого года она была уволена из налоговой. Женщину задержали 30 марта после обысков, которые прошли у неё в квартире и на бывшем рабочем месте.