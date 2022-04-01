Плутовство с налогами в налоговой. За хищение из бюджета Петербурга бывшего инспектора отправили под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга определил под домашний арест Викторию Зайцеву. По версии следствия, в должности налогового инспектора она похитила из бюджета 400 тысяч рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, суд почти на месяц ограничил свободу Зайцевой пределами квартиры. До 28 апреля ей запрещены звонки, сообщения и использование Интернета, круг общения ограничен близкими родственниками, адвокатами и сотрудниками экстренных служб, а все выходы на улицу должны быть согласованы со следователем.