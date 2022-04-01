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    Епархия простила петербуржцу порчу храма на Шпалерной посланием для мёртвой бабушки

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    Жителю Петербурга, оставившему надпись на стене храма в центре города, отпустили уголовные грехи. С епархией он расплатился и помирился.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, Дзержинский районный суд прекратил уголовное преследование 23-летнего Фарида Нуазо, обвиняемого в повреждении объекта культурного наследия (243 УК).

    В октябре прошлого года его стараниями на стене храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице появилась надпись «Проснись». Автора вычислили по записям с камер наблюдения. Он признался: был нетрезв, шёл мимо, вспомнил умершую бабушку, которая была верующей.

    Затраты на то, чтобы привести стену в божеский вид, в Санкт-Петербургской епархии оценили в 51 тысячу рублей. Нуазо извинился и компенсировал ущерб.

    Представитель потерпевшего попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — фигурант не был судим, претензий к нему больше нет. В Дзержинском суде не стали возражать.

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    Комментарии (3)

    265055770
    Фарид православным оказался?
    07A
    А послание то доставили адресату?
    alexadmin
    > 51 тысяча
    Он отбойным молотком надпись выводил?
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