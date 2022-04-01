Епархия простила петербуржцу порчу храма на Шпалерной посланием для мёртвой бабушки

В октябре прошлого года его стараниями на стене храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице появилась надпись «Проснись». Автора вычислили по записям с камер наблюдения. Он признался: был нетрезв, шёл мимо, вспомнил умершую бабушку, которая была верующей .

Жителю Петербурга, оставившему надпись на стене храма в центре города, отпустили уголовные грехи. С епархией он расплатился и помирился.

Затраты на то, чтобы привести стену в божеский вид, в Санкт-Петербургской епархии оценили в 51 тысячу рублей. Нуазо извинился и компенсировал ущерб.

Представитель потерпевшего попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон — фигурант не был судим, претензий к нему больше нет. В Дзержинском суде не стали возражать.