Расписавший храм на Шпалерной объяснил, кого будил посланием. Его «проснись» потянуло на уголовное дело

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября, выведенное на фасаде храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице «Проснись» квалифицировали по статье 243 УК — повреждение объектов культурного наследия. Вилка санкций по части 1 позволяет наказать преступника штрафом, отправить поработать на благо города или в колонию максимум на три года.



Автора нашли на записях с камер наблюдения и уже задержали. Это 23-летний петербуржец. Полиции он рассказал об увлечении музыкой и авангардизмом.

