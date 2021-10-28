Расписавший храм на Шпалерной объяснил, кого будил посланием. Его «проснись» потянуло на уголовное дело

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября, выведенное на фасаде храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице «Проснись» квалифицировали по статье 243 УК — повреждение объектов культурного наследия. Вилка санкций по части 1 позволяет наказать преступника штрафом, отправить поработать на благо города или в колонию максимум на три года.
Автора нашли на записях с камер наблюдения и уже задержали. Это 23-летний петербуржец. Полиции он рассказал об увлечении музыкой и авангардизмом.
«Был в опьянённом состоянии, шёл около церкви, у меня возникали разные мысли. Возможно, они связаны со смертью бабушки. Она была верующим человеком. Проснись — некое послание ей, — объяснил он. — Хочу извиниться перед чувствами тех верующих, которых я задел».
ГУ МВД по Петербургу и области
Молодой человек, по всей видимости, переосмыслил ночную прогулку. В сторис его инстаграм — новое «проснись», которое автор вписал в интерьеры некогда роскошного, а теперь пришедшего в упадок особняка. Ниже определение вандализма. В других постах рисунки и собственная музыка.
Здание храма на Шпалерной является объектом культурного наследия федерального значения. Ущерб от слова на фасаде в Санкт-Петербургской епархии оценили в 51 тысячу рублей.