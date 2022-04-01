В Петербурге ограничат движение по Московскому шоссе, Дунайскому, Энергетиков и другим крупным улицам

С 3 апреля по 6 июля в связи со строительством АО «ПО «Возрождение» транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта будут последовательно ограничивать движение по Московскому шоссе у Дунайского проспекта, Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и по площади Академика Пашина.
С 4 апреля по 1 мая ограничат проезд по проспекту Энергетиков у Якорной улицы. «ПетербургГаз» будет строить там газопровод.
Также с 4 апреля и до 30 мая будет ограничено движение транспорта на Петроградской стороне: по Ораниенбаумской улице, Малому проспекту П.С., Лахтинской улице, улице Ленина, Большой Пушкарской улице и улице Подковырова. Там ООО «ПКБ «РЭМ» проложит электрокабель.
С 5 апреля по 4 мая из-за дорожного ремонта ограничат проезд на перекрестке проспекта Стачек и улицы Новостроек. Работы ведет АО «Стройинвест». Объехать ограничения можно будет по Корабельной улице, улице Зенитчиков, Краснопутиловской улице, улице Маршала Говорова и улице Васи Алексеева.
А с 7 апреля по 6 июня в связи с ремонтом трамвайных путей ограничат движение на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. Там работы выполнит АО «НИК».