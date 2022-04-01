Лавров: У России есть опыт жизни под санкциями, при которой хорошо и ей, и партнерам

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия привыкла к санкциям Запада и может «хорошо» жить в этих условиях.

«Санкции ведь не вчера появились. Мы уже 10 лет минимум находимся под интенсивными западными санкциями. Поэтому у нас уже есть опыт, как жить в этих условиях, причем жить так, чтобы и нам было хорошо, и нашим партнерам было хорошо. И я вас уверяю, так оно и будет», — сказал Лавров 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

