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    Лавров: У России есть опыт жизни под санкциями, при которой хорошо и ей, и партнерам

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия привыкла к санкциям Запада и может «хорошо» жить в этих условиях.

    «Санкции ведь не вчера появились. Мы уже 10 лет минимум находимся под интенсивными западными санкциями. Поэтому у нас уже есть опыт, как жить в этих условиях, причем жить так, чтобы и нам было хорошо, и нашим партнерам было хорошо. И я вас уверяю, так оно и будет», — сказал Лавров 1 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

    Ранее министр заявил, что Россия будет добиваться осуждения западных санкций в международных дискуссиях и в контактах с партнерами страна намерена выстраивать практические шаги для обхода рестрикций.

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    Комментарии (24)

    ProstoZloy
    "есть опыт жизни под санкциями, при которой хорошо и ей, и партнерам"
    Каким-то садо-мазо отдаёт... ;)
    267086865
    Ни понял, кому это ЕЙ...его дочке, которая в Лондоне тусит?.
    blackcatwhitecat
    Может, кто нибудь подскажет уже Лаврову, что Россия не ограничивается стенами Кремля, и по ту сторону есть люди, которые хотят, чтобы им было хорошо
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