МИД РФ: Россия будет выстраивать шаги для обхода санкций Запада

Россия будет добиваться осуждения западных санкций в международных дискуссиях. В контактах с партнерами страна намерена выстраивать практические шаги для обхода рестрикций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой в Китае.



«В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — сказал министр 30 марта (цитата по ТАСС).

