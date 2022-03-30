МИД РФ: Россия будет выстраивать шаги для обхода санкций Запада

Россия будет добиваться осуждения западных санкций в международных дискуссиях. В контактах с партнерами страна намерена выстраивать практические шаги для обхода рестрикций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой в Китае.
«В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — сказал министр 30 марта (цитата по ТАСС).
По словам Лаврова, санкции — инструмент западной политики, направленной на то, чтобы подорвать принципы «суверенного равенства государств» и «невмешательства во внутренние дела других стран».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром иностранных дел РФ заявил, что государство выступает против введения односторонних рестрикций в отношении России. Он передал приветствие президента Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину.
Отметим, Лавров приехал в Китай для участия в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана, которая назначена на 31 марта.