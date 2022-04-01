«Золотую малину» заберут у Брюса Уиллиса из-за его болезни

Организаторы премии «Золотая малина» отозвали номинацию у Брюса Уиллиса. Об этом они заявили 31 марта изданию The Wrap. Это случилось после того, как семья Уиллиса рассказала о болезни голливудской звезды.
На «Золотой малине» 2021 года — ежегодной антипремии за худшие фильмы — Брюсу Уиллису выделили отдельную номинацию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса». Актер получил ее за роль в фильме «Звездный рубеж».
«Если чье-то состояние здоровья является фактором, влияющим на его работу, мы признаем, что давать ему антипремию неуместно», — сказали организаторы «Золотой малины» Джон Уилсон и Мо Мерфи.
Также номинацию отозвали у актрисы Шелли Дюваль. Она получила «Золотую малину» как худшая исполнительница женской роли за игру в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика в 1981 году. Организаторы объяснили, что воспользовались случаем, чтобы отменить несправедливое присуждение антипремии, потому что за годы, прошедшие с номинации, всплыли подробности съемок фильма. Стало известно, что Шелли Дюваль подвергалась сильному давлению на площадке, условия работы были для нее невыносимы.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что семья Брюса Уиллиса раскрыла информацию о тяжелой болезни актера и о том, что он завершает карьеру.