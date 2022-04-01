    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    764мм

    77%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Заболеваемость ковидом в России «зависла». Меньше 20 тысяч случаев за сутки

    За последние сутки в России было выявлено 19 164 новых заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба от 1 апреля.

    1
    Печать

    Выздоровели еще 45 998 человек, скончались 342. Всего с начала пандемии в России обнаружено 17 862 089 случаев ковида.

    Уже несколько дней заболеваемость в стране держится в районе 19–20 тысяч человек в сутки, но медленно снижается. В Роспотребнадзоре предупреждали, что пандемия еще не закончилась.

    В Петербурге количество инфицированных за день выросло на 958. Выздоровели 5 204 пациента, скончались 19. Город на Неве занял вторую строчку по приросту заболеваемости, на первую забралась Москва (1 038 случаев), где отменили почти все коронавирусные ограничения.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний