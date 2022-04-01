Заболеваемость ковидом в России «зависла». Меньше 20 тысяч случаев за сутки

Выздоровели еще 45 998 человек, скончались 342. Всего с начала пандемии в России обнаружено 17 862 089 случаев ковида.

Уже несколько дней заболеваемость в стране держится в районе 19–20 тысяч человек в сутки, но медленно снижается. В Роспотребнадзоре предупреждали, что пандемия еще не закончилась.

В Петербурге количество инфицированных за день выросло на 958. Выздоровели 5 204 пациента, скончались 19. Город на Неве занял вторую строчку по приросту заболеваемости, на первую забралась Москва (1 038 случаев), где отменили почти все коронавирусные ограничения.