Сотрудник автоконцерна, живущий на два города, пополнил список фигурантов дел о реабилитации нацизма в Петербурге

Петербургский СК идет на рекорд: ни дня без нового уголовного дела о реабилитации нацизма. На этот раз сотрудники Центра «Э» и регионального ФСБ задержали 35-летнего автоспециалиста, который два года назад решил разместить на сайте «Бессмертного полка» фото военного преступника.
По версии следствия, в мае 2020 года мужчина, который живет в Москве, но имеет съемную квартиру в Петербурге, куда приезжает по делам автоконцерна, зашел через «ВКонтакте» на сайт «Бессмертного полка» и разместил среди ветеранов ВОВ фото военного преступника, нациста Германа Геринга, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма». В ходе обыска у него изъяли все электронные устройства.
Самого мужчину задержали на двое суток.
С середины марта СК Петербурга в ежедневном режиме сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении жителей города, которые два года назад размещали на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов и военных преступников.