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    Сотрудник автоконцерна, живущий на два города, пополнил список фигурантов дел о реабилитации нацизма в Петербурге

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    Петербургский СК идет на рекорд: ни дня без нового уголовного дела о реабилитации нацизма. На этот раз сотрудники Центра «Э» и регионального ФСБ задержали 35-летнего автоспециалиста, который два года назад решил разместить на сайте «Бессмертного полка» фото военного преступника.

    По версии следствия, в мае 2020 года мужчина, который живет в Москве, но имеет съемную квартиру в Петербурге, куда приезжает по делам автоконцерна, зашел через «ВКонтакте» на сайт «Бессмертного полка» и разместил среди ветеранов ВОВ фото военного преступника, нациста Германа Геринга, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма». В ходе обыска у него изъяли все электронные устройства.

    Самого мужчину задержали на двое суток.

    С середины марта СК Петербурга в ежедневном режиме сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении жителей города, которые два года назад размещали на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов и военных преступников.

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    Комментарии (7)

    Dmitry Antonov
    Да введите вы порядок занесения фоток в этот полк через Госуслуги! Пусть придурки локти себе кусают! Конечно, эффективность работы всяких там центров Э и СК немного снизится. Но, может быть, другими делами займутся.
    AndrewBarsik
    При такой "загруженности" следственного комитета неудивительно, что до сих пор не найдены убийцы Маневича. Абсолютно бесполезное ведомство. Можно расформировать без всякого ущерба для обстановки в городе.
    Pilat
    Это конечно хорошо, но создается впечатление, что они просто запустили ПО по распознаванию лиц и проверяют загруженные фото.
    Это не совсем та работа, которую бы хотелось видеть от них сейчас.
    Сейчас в сети полно гораздо более крутых нарушений.
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