Сотрудник автоконцерна, живущий на два города, пополнил список фигурантов дел о реабилитации нацизма в Петербурге

Петербургский СК идет на рекорд: ни дня без нового уголовного дела о реабилитации нацизма. На этот раз сотрудники Центра «Э» и регионального ФСБ задержали 35-летнего автоспециалиста, который два года назад решил разместить на сайте «Бессмертного полка» фото военного преступника.



По версии следствия, в мае 2020 года мужчина, который живет в Москве, но имеет съемную квартиру в Петербурге, куда приезжает по делам автоконцерна, зашел через «ВКонтакте» на сайт «Бессмертного полка» и разместил среди ветеранов ВОВ фото военного преступника, нациста Германа Геринга, стало известно «Фонтанке» 1 апреля.

