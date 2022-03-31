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Петербуржец задержан за фото изменника родины на сайте «Бессмертного полка». В этом усмотрели реабилитацию нацизма

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Петербургский столяр попался из-за провокационной заявки на сайте «Бессмертного полка», отправленной почти два года назад. Ему придется ответить по делу о реабилитации нацизма.

Еще в мае 2020 года кто-то разместил на указанном сайте фамилию, имя и фотографию Андрея Власова, советского военачальника, перешедшего на сторону нацистской Германии. Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне сотрудники Центра «Э» задержали подозреваемого.

Им оказался 32-летний столяр, проживающий на Малой Бухарестской, ранее в поле зрения полиции он не попадал. У мужчины изъяли телефон и компьютер. Как полагает следствие, своим поступком он «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества».

Ранее 25-летнего петербуржца задержали из-за размещенной на сайте «Бессмертного полка» фотографии врача-садиста из Освенцима.

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Комментарии (10)

264874211
Без причины этакая психопатология не бывает. Хорошо бы серьезного специалиста, да разобраться, да на подступах определять, а может и медицинскую помощь оказывать.
Ведь явлению обожествления нечистого немало сотен, или даже тысяч лет.
ABfree
Ну скоро этот флаг, как и новоявленная фашистская Zхвастика в приличных странах будет запрещена.
alexadmin
Но ведь сейчас в качестве государственного флага РФ используется тот, что был у Власова. Нет ли и тут реабилитации нацизма?
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