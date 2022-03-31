Петербуржец задержан за фото изменника родины на сайте «Бессмертного полка». В этом усмотрели реабилитацию нацизма

Петербургский столяр попался из-за провокационной заявки на сайте «Бессмертного полка», отправленной почти два года назад. Ему придется ответить по делу о реабилитации нацизма.



Еще в мае 2020 года кто-то разместил на указанном сайте фамилию, имя и фотографию Андрея Власова, советского военачальника, перешедшего на сторону нацистской Германии. Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне сотрудники Центра «Э» задержали подозреваемого.



Им оказался 32-летний столяр, проживающий на Малой Бухарестской, ранее в поле зрения полиции он не попадал. У мужчины изъяли телефон и компьютер. Как полагает следствие, своим поступком он «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества».

