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Министр призвал жителей Германии медленнее ездить ради снижения зависимости от России

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В Германии водителям стоит добровольно снизить скорость движения по автобанам из-за высоких цен на энергоносители и сильной зависимости от России. Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью, опубликованном 1 апреля в издании WAZ.

По его словам, скорость нужно ограничить до 130 км/ч, а лучше совсем отказаться от автомобилей и пересесть на велосипед, автобус или поезд.

«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам сделать это. Мы могли бы добиться соответствующей экономии энергии одним махом», — сказал он.

Ранее Оздемир заявил, что Россия использует продовольствие в качестве оружия. Министр предложил немцам сделать свой «вклад против Путина», употребляя меньше мяса.

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Комментарии (8)

Главный спец по технике консервации
"скорость нужно ограничить до 130 км/ч" - what?! До скольки?
guess
А когда этот уважаемый господин предложит своим гражданам пройти добровольную эвтаназию, чтобы прекратить что-либо потреблять на зло России?
hal9000
По автобану 130?..как черепаха..и честно все это свистеж..про скорость и расход..у меня расход большой после городских коротких поездок...а когда на трассе дашь двигателю проспаться..то я незамечаю увеличенного расхода при увеличении скорости..
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