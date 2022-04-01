Министр призвал жителей Германии медленнее ездить ради снижения зависимости от России

В Германии водителям стоит добровольно снизить скорость движения по автобанам из-за высоких цен на энергоносители и сильной зависимости от России. Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью, опубликованном 1 апреля в издании WAZ.



По его словам, скорость нужно ограничить до 130 км/ч, а лучше совсем отказаться от автомобилей и пересесть на велосипед, автобус или поезд.



«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам сделать это. Мы могли бы добиться соответствующей экономии энергии одним махом», — сказал он.

