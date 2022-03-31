Петербургский суд отправил в СИЗО обвиняемого в стрельбе из-за музыкальной «десятки»

Куйбышевский суд постановил заключить под стражу Сулумбека Шамаева, обвиняемого в хулиганстве, а именно — в стрельбе в центре Петербурга. Об этом 31 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



По мнению следствия, накануне в два часа ночи 31-летний Шамаев устроил пальбу в «пьяном» треугольнике улиц Думская, Ломоносова и набережной канала Грибоедова. По предварительным данным, посетители бара вышли разбираться с водителем «десятки», который слишком громко слушал музыку с пассажирами. Якобы по ним мстители и начали палить, «Фонтанка» публиковала видео.

