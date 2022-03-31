Петербургский суд отправил в СИЗО обвиняемого в стрельбе из-за музыкальной «десятки»

Куйбышевский суд постановил заключить под стражу Сулумбека Шамаева, обвиняемого в хулиганстве, а именно — в стрельбе в центре Петербурга. Об этом 31 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По мнению следствия, накануне в два часа ночи 31-летний Шамаев устроил пальбу в «пьяном» треугольнике улиц Думская, Ломоносова и набережной канала Грибоедова. По предварительным данным, посетители бара вышли разбираться с водителем «десятки», который слишком громко слушал музыку с пассажирами. Якобы по ним мстители и начали палить, «Фонтанка» публиковала видео.
В тот же день Шамаев был задержан, в четверг ему предъявили обвинение. Мужчина и защитник против СИЗО возражали. Мотивировали это тем, что Шамаев является гражданином России, живет в Усть-Луге с братьями, социально адаптирован и трудоустроен, но главное — не планирует скрываться. Отдельно адвокат отметил, что его подзащитный нуждается в медицинском обследовании.
Под стражей предполагаемый стрелок проведет как минимум до 29 мая.