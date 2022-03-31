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Россия ввела санкции против руководства Евросоюза, теперь им запрещен въезд на территорию РФ

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Россия ввела санкции, направленные против высшего руководства Евросоюза, в том числе против ряда еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также против большинства депутатов Европарламента. Об этом 31 марта говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Решение стало ответом «на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию.

Накануне неофициально был анонсирован новый пакет санкций против российских банков от Евросоюза. Ограничения, по данным журналистов, затронут криптоактивы, а также членов семей крупнейших бизнесменов.

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Комментарии (8)

Latronaxe
Плачут, убиваются, наверное, горемыки. Не покататься им теперь в Сочи!
aprahka
..И коммисары в пыльных шлемах
Склоняться молча
надо мной..
(с)
Akabos
Ох, там у руководства Евросоюза давление подскочило небось...
Ни уточек покормить в Летнем саду, ни Мавзолей не посетить...
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