Россия ввела санкции против руководства Евросоюза, теперь им запрещен въезд на территорию РФ

Россия ввела санкции, направленные против высшего руководства Евросоюза, в том числе против ряда еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также против большинства депутатов Европарламента. Об этом 31 марта говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.



Решение стало ответом «на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию.



Накануне неофициально был анонсирован новый пакет санкций против российских банков от Евросоюза. Ограничения, по данным журналистов, затронут криптоактивы, а также членов семей крупнейших бизнесменов.

