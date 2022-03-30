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Евросоюз готовит новые санкции против российских банков

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Евросоюз уже на следующей неделе планирует объявить новые санкции против российских банков. Об этом 30 марта пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания считают, что ограничения затронут криптоактивы банков, чтобы помешать России таким образом уклоняться от санкций. Новые санкции могут также затронуть членов семей крупнейших бизнесменов. При этом Газпромбанк и Сбербанк ограничивать в ЕС пока не собираются.

Отдельные санкции планируют ввести против стран, которые помогают россиянам выводить активы, расположенные за пределами страны. Правда, об ограничениях объявят только на следующей неделе, после чего их должны одобрить все 27 государств-членов ЕС, уточняют источники WSJ.

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Комментарии (11)

revui3
В чем проблема подписать такой контракт на поставку газа - каждая санкция поднимает стоимость на столько то рублей. И довести это до какого европейца.
Аристотель
- Это технически невозможно!
- Ну почему, возможно. Идёте на биржу, покупаете рубли, оплачиваете газ.
- Тогда придётся менять все контракты!
- Придётся.
- Нам придётся обходить свои же санкции!
- Обходите.
- Это создаст проблемы!
- Создаст.
- Мы введём эмбарго на поставки российского газа!
- Вводите.
- Совсем откажемся!
- Отказывайтесь.
- Совсем-совсем!
- Да поняли, поняли.
- Мы будем голосовать!
- Голосуйте.
07A
Пусть рубли лучше готовят.
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